Федеральный эксперт в Башкирии: Выборы проходят честно, открыто, доступно

— Выборы проходят честно, открыто, доступно, демократично, на конкурентной основе и созданы все для этого механизмы. Ну и, конечно, это очень мощная цифровая поддержка, видеонаблюдение, современные технологии, которых еще несколько лет назад просто не было. Сегодня мы видим, что все участки в полной мере обеспечены видеонаблюдением. По две камеры на каждом участке: обеспечивается их бесперебойная работа, оперативная передача данных, — отметил эксперт.

Также он отметил работу общественного штаба наблюдения за выборами, где в режиме онлайн на постоянной основе собирается вся информация с камер видеонаблюдения. Независимые эксперты могут отслеживать и в том числе вносить свой вклад в поддержание легитимности избирательного процесса.

— Ну и третье, это, конечно, рост интереса со стороны общества, со стороны молодежи к вопросам реализации избирательных прав. Я являюсь профессором университета и могу лично, общаясь с молодежью, со студентами, видеть, насколько для них важно принимать участие в определении будущего нашего государства, выбрать тех лидеров общественного мнения в парламент, Государственную Думу и органы региональной власти, местной власти, которые будут вносить в ближайшие пять лет свой вклад в то, чтобы наша Родина была самой сильной, законы были справедливыми, отражали интересы людей, ну и, конечно, приближали нашу скорейшую победу, — подчеркнул эксперт. — В качестве некоего пожелания, конечно, хотелось бы, чтобы и дальше так же эффективно развивалась система дистанционного электронного голосования. Поскольку сам я лично являюсь жителем Москвы, то очень удобно, что сегодня, находясь за пределами своего региона, в командировке, я без всяких проблем и сложностей смог в течение пары минут реализовать избирательное право: проголосовать за тех кандидатов, которых считаю достойными. И для молодежи, в первую очередь, это крайне удобно и важно, чтобы вот это электронное голосование как можно быстрее распространилось на территорию всех субъектов Российской Федерации, было доступно для всех граждан России.

Напомним, 18, 19 и 20 сентября в Башкирии проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва, дополнительные выборы депутата в республиканский парламент по 28 округу, депутатов Горсовета Уфы и представительных органов местного самоуправления.

Эксперты отмечают, что Башкортостан традиционно относится к регионам с высокой электоральной активностью. На выборах депутатов Государственной Думы в 2016 году явка в республике составила 72,23%, в 2021 году – около 73%. Особенно активно голосуют жители сельских территорий. В городах включенность избирателей несколько ниже, однако в целом республика демонстрирует стабильно высокий уровень участия в выборах.

Фото: Раиф Бадыков.