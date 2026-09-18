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Общество
18 Сентября , 06:32

Александр Брод высоко оценил подготовку Башкирии к выборам

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод выступил в общественном пресс-центре, где дал оценку готовности республики к предстоящему голосованию.

Александр Брод высоко оценил подготовку Башкирии к выборамАлександр Брод высоко оценил подготовку Башкирии к выборам
Александр Брод высоко оценил подготовку Башкирии к выборам

Эксперт отметил, что предвыборная кампания в Башкирии проходит в штатном, рабочем режиме и вызывает живой интерес у населения. По его словам, он дважды посещал регион в течение лета: проводил совещания с общественным штабом по наблюдению за выборами, участвовал в Гражданском форуме, а также встречался с электоральными экспертами, наблюдателями, журналистами и представителями партий.

«Очень хочу, чтобы выборы в Башкирии прошли конкурентно, интересно, спокойно и достойно. Предвыборная кампания прошла в рабочем режиме и с интересом воспринята жителями региона, что говорит об их неравнодушии. Сегодня вместе с международными наблюдателями из пяти стран мы посетили участок в Уфе — все было организовано четко и грамотно», — пприводит слова Александра Брода «Горобзор».

Особое внимание в республике, по словам эксперта, уделено безопасности и комфорту голосования. В ходе посещения избирательных участков столицы он убедился, что созданы все условия для максимальной доступности процедуры для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

«В республике сделано многое, чтобы перевести большинство участков на первые этажи, снабдить их пандусами и специальными приспособлениями для маломобильных граждан, а также для людей с плохим зрением и слухом. Такие приспособления есть почти на каждом УИК. Большинство участков оборудованы видеокамерами», — добавил он.

Напомним, в Башкирии стартовало трехдневное голосование. Оно продлится с 18 по 20 сентября включительно. Избирательные участки будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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