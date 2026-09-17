Жители Башкирии смогут оформить семейную выплату только до 30 сентября

Ежегодную семейную выплату уже получили 43,9 тысячи родителей, ее общая сумма составила 1,2 млрд рублей. Тем, кто еще не успел обратиться за поддержкой, нужно поторопиться.

Новую семейную выплату можно оформить ежегодно с 1 июня до 1 октября. Заявление можно подать через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Соцфонда.

Рассчитывать на поддержку могут родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двоих и более детей до 18 лет, а если ребенок обучается очно — до 23 лет. Они должны иметь доход, с которого в прошлом году уплачивался НДФЛ. Оформить выплату могут оба родителя независимо друг от друга.

Нуждаемость семьи оценивается комплексно. Важное условие — доход на каждого члена семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения за прошлый год, это 23 673 рубля.

Размер выплаты равен разнице между суммой НДФЛ, уплаченного в прошлом году, и суммой, рассчитанной с того же дохода по ставке 6 процентов. Максимальная выплаченная сумма в республике составила на семью 137 тысяч рублей.