В Башкирии заявление о распоряжении маткапиталом рассмотрят за четыре дня

В прошлом году срок рассмотрения таких заявлений сократился вдвое — с десяти до пяти рабочих дней, а в нынешнем году удалось уменьшить его еще на один день. В кратчайшие сроки рассматривается более 90 процентов заявлений.

Всего с начала года в республике положительное решение принято в отношении 22 тысячи заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. Это на 12 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Семьям перечислено 9,3 млрд рублей.

Напомним, что оформление сертификата на материнский капитал и пересмотр суммы после прибавления в семье не требуют подачи заявления. Процедура проводится проактивно на основании сведений загса.

Актуальную сумму по сертификату родители всегда могут узнать через личный кабинет на портале госуслуг. Это поможет им выбрать направление использование средств. Самые популярные из них — улучшение жилищных условий, образование детей и ежемесячная выплата до достижения ребенком трех лет, на них приходится 97 процентов заявлений.

Кроме того, маткапитал можно использовать для социальной адаптации детей с инвалидностью или направить на накопительную пенсию владельца сертификата. Если остаток не превышает 10 тысяч рублей, его можно получить в виде единовременной выплаты.

Подать заявление о распоряжении материнским капиталом можно через портал госуслуг, в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ.