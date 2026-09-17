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Общество
17 Сентября , 18:48

В Башкирии подключили к газу храм XVIII века

В райцентре Зилаир подключили к газу объект культурного наследия — Спасо-Преображенский храм, сообщает пресс-служба министерства строительства Башкирии.

В Башкирии подключили к газу храм XVIII векаВ Башкирии подключили к газу храм XVIII века
В Башкирии подключили к газу храм XVIII века

В ходе масштабной реставрации в 2021-2023 годах в церкви восстановили росписи и инженерные сети. Теперь с подведением газа здание будет тёплым круглый год.

«Спасо-Преображенский храм построили в 18 веке при Преображенском медеплавильном заводе. Здание пережило пожары, войны и десятилетия запустения.

Отопление в памятнике культуры — это не просто бытовое удобство, а важный шаг в сохранении нашего наследия и часть большой системной работы», — прокомментировал событие глава минстроя Артём Ковшов.

Фото автора.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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