В Башкирии подключили к газу храм XVIII века

В ходе масштабной реставрации в 2021-2023 годах в церкви восстановили росписи и инженерные сети. Теперь с подведением газа здание будет тёплым круглый год.

«Спасо-Преображенский храм построили в 18 веке при Преображенском медеплавильном заводе. Здание пережило пожары, войны и десятилетия запустения.

Отопление в памятнике культуры — это не просто бытовое удобство, а важный шаг в сохранении нашего наследия и часть большой системной работы», — прокомментировал событие глава минстроя Артём Ковшов.

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