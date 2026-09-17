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Общество
17 Сентября , 06:50

В Башкирии быстрый интернет придёт ещё в 35 сёл и деревень

Стартовал третий этап инфраструктурного проекта «Доступный интернет», сообщили в пресс-службе компании «Башинформсвязь» ГК «Ростелеком».

Пресс-служба компании «Башинформсвязь» ГК «Ростелеком».Пресс-служба компании «Башинформсвязь» ГК «Ростелеком».
Фото:Пресс-служба компании «Башинформсвязь» ГК «Ростелеком».

Оптическая сеть появится в 35 населенных пунктах Башкирского Зауралья — Ургуново, Юлдашево, Комсомольске, Рысаево, Кирябинском, Кугарчах и других. Проект охватит 7,7 тысячи домохозяйств, где проживают свыше 20 тысяч человек.

Соглашение о старте третьего этапа проекта подписали министр цифрового развития и государственного управления РБ Геннадий Разумикин и генеральный директор «Ростелекома» в Башкортостане Сергей Нищев.

«Наша задача — обеспечить надежным интернетом каждый населенный пункт региона. В этот раз проект затронет Башкирское Зауралье. В небольших населенных пунктах, куда раньше не доходила качественная связь, у жителей появятся новые возможности — от онлайн-обучения до телемедицины. Мы видим, что спрос на интернет в малых населенных пунктах высок, поэтому будем эту программу продолжать», — отметил Геннадий Разумикин.

«В малых населенных пунктах до сих пор используются каналы связи, которые не обеспечивают потребностей пользователей прежде всего в скорости передачи данных. Теперь мы заменим медные линии на оптические. Абонентам будет доступен интернет на скорости от 300 Мбит/с, а также интерактивное телевидение», — подчеркнул Сергей Нищев.

Напомним, что ранее провайдер уже реализовал в республике два этапа программы «Доступный интернет»: в 2022 году оптику провели в 272 населенных пункта, в 2024 году — еще в 24. Сегодня доступ к сети от «Ростелекома» имеют более 3 тысяч сел и деревень, из них 1,1 тысячи — по оптической технологии.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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