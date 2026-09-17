Общественники Башкирии готовы противодействовать информационным провокациям

Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» подготовили и опубликовали экспертно-аналитический доклад «Готовность системы общественного наблюдения к единому дню голосования 2026 года».

«Приоритетным направлением общественного наблюдения становится противодействие информационным провокациям. Именно наблюдатели выступают гарантами прозрачности и ключевыми участниками оперативного опровержения недостоверных сообщений», — говорится в документе.

Политолог, кандидат философских наук, эксперт Общественной палаты РБ Сергей Семенов прокомментировал доклад «Готовность системы общественного наблюдения к единому дню голосования 2026 года»:

— В сегодняшнем, очень быстро изменяющемся мире Россия должна определить свой суверенный путь дальнейшего развития. Сложность проведения выборов связана с тем, что наряду с попытками враждебных зарубежных структур любыми путями дискредитировать наши выборы, они впервые состоятся в исторических регионах, воссоединившихся с Россией; ряд избирательных округов находятся вблизи линии боевого противостояния, что требует особых мер по обеспечению безопасности; в ряде регионов применяется такая новая технология как дистанционное электронное голосование. А поскольку на данном историческом этапе должны будут приниматься судьбоносные решения — исключительно важно, чтобы наша стратегия и новые правовые нормы принимались действительно легитимными, признанными гражданам представительными органами. Поэтому очень велика роль созданной в России системы независимого общественного наблюдения за выборами, осуществляемого Ассоциацией «НОМ» в сотрудничестве с общественными палатами и рядом общественных организаций.

В докладе показано, что система общественного наблюдения за выборами организована на всех уровнях: включает в себя хорошо подготовленных и мотивированных на обеспечение честных выборов наблюдателей; имеет налаженные механизмы передачи информации и связей с общественностью. Предусмотрены и специальные меры обеспечения безопасности избирателей и всех участников избирательного процесса в случае необходимости.

Готовы наблюдатели и к адекватной реакции на различные информационные выпады и провокации. Выработаны и современные методы общественного контроля за электронным голосованием. Все это и многое другое должно способствовать обеспечению доверия общества к итогам выборов, что так необходимо сегодня. В Башкортостане уже наработан большой опыт организации общественного наблюдения за выборами. Совершенствование этой работы в сегодняшних условиях неоднократно обсуждалось в Общественной палате республики, причем в нем деятельно участвовал председатель Ассоциации «НОМ» Александр Брод.

В докладе отмечается, что к активной фазе избирательной кампании по выборам в Госдуму система общественных штабов достигла полного территориального охвата во всех 89 регионах.

В 52 регионах штабы обновили составы и возобновили работу, в остальных субъектах РФ она продолжалась на постоянной основе. В работе общественных штабов оказалось задействовано более 1400 экспертов из числа юристов, политологов, журналистов, правозащитников и представителей общественных организаций.

Фото: Ляйсан Гаррапова.