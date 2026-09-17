+7 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
17 Сентября , 06:29

Общественники Башкирии готовы противодействовать информационным провокациям

В дни голосования во всех регионах России будут функционировать Центры общественного наблюдения (ЦОН). Такой Центр с видеостеной и колл-центром для приема сообщений начинает свою работу и в Башкирии. 

Общественники Башкирии готовы противодействовать информационным провокациямОбщественники Башкирии готовы противодействовать информационным провокациям
Общественники Башкирии готовы противодействовать информационным провокациям

Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» подготовили и опубликовали экспертно-аналитический доклад «Готовность системы общественного наблюдения к единому дню голосования 2026 года».

«Приоритетным направлением общественного наблюдения становится противодействие информационным провокациям. Именно наблюдатели выступают гарантами прозрачности и ключевыми участниками оперативного опровержения недостоверных сообщений», — говорится в документе. 

Политолог, кандидат философских наук, эксперт Общественной палаты РБ Сергей Семенов прокомментировал доклад «Готовность системы общественного наблюдения к единому дню голосования 2026 года»:

— В сегодняшнем, очень быстро изменяющемся мире Россия должна определить свой суверенный путь дальнейшего развития.  Сложность проведения выборов связана с тем, что наряду с попытками враждебных зарубежных структур любыми путями дискредитировать наши выборы, они впервые состоятся в исторических регионах, воссоединившихся с Россией; ряд избирательных округов находятся вблизи линии боевого противостояния, что требует особых мер по обеспечению безопасности; в ряде регионов применяется такая новая технология как дистанционное электронное голосование. А поскольку на данном историческом этапе должны будут приниматься судьбоносные решения — исключительно важно, чтобы наша стратегия и новые правовые нормы принимались действительно легитимными, признанными гражданам представительными органами. Поэтому очень велика роль созданной в России системы независимого общественного наблюдения за выборами, осуществляемого Ассоциацией «НОМ» в сотрудничестве с общественными палатами и рядом общественных организаций.

В докладе показано, что система общественного наблюдения за выборами организована на всех уровнях: включает в себя хорошо подготовленных и мотивированных на обеспечение честных выборов наблюдателей; имеет налаженные механизмы передачи информации и связей с общественностью. Предусмотрены и специальные меры обеспечения безопасности избирателей и всех участников избирательного процесса в случае необходимости.

Готовы наблюдатели и к адекватной реакции на различные информационные выпады и провокации. Выработаны и современные методы общественного контроля за электронным голосованием. Все это и многое другое должно способствовать обеспечению доверия общества к итогам выборов, что так необходимо сегодня. В Башкортостане уже наработан большой опыт организации общественного наблюдения за выборами. Совершенствование этой работы в сегодняшних условиях неоднократно обсуждалось в Общественной палате республики, причем в нем деятельно участвовал председатель Ассоциации «НОМ» Александр Брод.

В докладе отмечается, что к активной фазе избирательной кампании по выборам в Госдуму система общественных штабов достигла полного территориального охвата во всех 89 регионах.

В 52 регионах штабы обновили составы и возобновили работу, в остальных субъектах РФ она продолжалась на постоянной основе. В работе общественных штабов оказалось задействовано более 1400 экспертов из числа юристов, политологов, журналистов, правозащитников и представителей общественных организаций.

Фото: Ляйсан Гаррапова.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru