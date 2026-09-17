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Общество
17 Сентября , 09:16

Несколько избирательных участков в Уфе проверили на доступность

Член Общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель комиссии Общественной палаты РБ Диана Фарахова провела мониторинг доступности УИКа № 308 в Женской консультации № 2 Городского клинического перинатального центра Уфы. 

Несколько избирательных участков в Уфе проверили на доступностьНесколько избирательных участков в Уфе проверили на доступность
Несколько избирательных участков в Уфе проверили на доступность

«Для избирателей с инвалидностью все готово: на участке есть пандус и специализированный туалет. Видеокамеры снимают всю территорию. Однако председатель УИК рассказал, что всех прикреплённых к участку людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых граждан члены комиссии объедут лично — проголосовать они смогут прямо на дому», — рассказала общественница.

Наблюдатели проверяют готовность помещения: оснащение кабинами для голосования, сейфами для хранения бюллетеней, ящиками для голосования и средствами видеонаблюдения. Документацию — наличие списка избирателей; информационных стендов с данными о кандидатах и партиях. Доступность: создание условий для маломобильных граждан. Безопасность: соблюдение порядка и прав наблюдателей, СМИ при нахождении на участке.

Напомним, в Общественной палате России 25 августа представили обновленный «золотой стандарт» по общественному наблюдению за выборами. Обновленный документ представляет собой комплект из двух чек-листов, облегчающий мониторинг голосования. 

Фото: Общественная палата РБ.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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