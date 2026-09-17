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Общество
17 Сентября , 07:36

Башкирия заняла второе место среди регионов по срокам кадастрового учета

Позиции республики в Национальном рейтинге состояния инвестклимата по направлению «недвижимость» были обсуждены на заседании общественного совета при Управлении Росреестра по РБ, сообщает пресс-служба правительства.

Управление Росреестра по РБ.Управление Росреестра по РБ.
Фото:Управление Росреестра по РБ.

— Все наши показатели по кадастровому учету вошли в высшую группу «А» Национального рейтинга. Мы поднялись сразу на вторую позицию среди субъектов страны. Такой результат стал возможен благодаря эффективному взаимодействию с кадастровыми инженерами, органами государственной власти и местного самоуправления, — подчеркнула замруководителя Управления Росреестра по РБ Марина Мартынова.

Оценка в Национальном рейтинге охватывает весь путь предпринимателя — от межевания до внесения записи в реестр недвижимости. В среднем эта процедура занимает 11,4 дня. Это более чем на сутки быстрее среднего показателя регионов из десятки лидеров — 12,5 дня. Деятельность органов власти по данному направлению оценена на 4,8 балла из пяти возможных.

Сроки работы Росреестра, по внутренней статистике, значительно меньше рейтинговых: постановка на учет занимает в среднем 1,2 дня, а регистрация прав — 1,3 дня. Общие сроки увеличиваются за счет работы кадастровых инженеров и согласований с муниципалитетами.

Добавим, что по регистрации прав республика удерживает пятое место в России. Эта процедура занимает 1,9 дня, как и у лидеров страны.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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