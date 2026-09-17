Андрей Назаров напомнил, что уже шесть лет возглавляет кабмин Башкирии

О годовщине назначения Андрей Назаров написал в соцсетях. Он отметил, в частности, что в команду Радия Хабирова пришел еще раньше — за год до избрания премьер-министра был первым вице-премьером и исполняющим обязанности главы кабмина.

«У нас изначально были амбициозные цели и даже мечты, — добавил Назаров. — Часть из них постепенно становится реальностью, над другими мы работаем. Это были семь насыщенных лет, особенно важных для нашей страны и для всего мира. Время больших перемен и решений, пандемии ковида и новых вызовов, которое еще предстоит в полной мере осмыслить. И я ни разу не усомнился в том, что Башкортостан — это не просто место на карте, а дом, за который болит душа и ради которого хочется работать каждый день».

В числе значимых проектов, реализованных в Башкирии за эти годы, Назаров назвал инвест-сабантуй «Зауралье», Международную неделю бизнеса, программы возведения жилья и расселения аварийного фонда, строительство межвузовского кампуса.

«И это заслуга всей команды — управленцев, врачей, учителей, строителей, рабочих, предпринимателей: каждого, кто любит республику и работает на ее благо, — написал Андрей Назаров. — Проделанной работой я горжусь».

В своем посте глава республиканского кабмина также отметил, что специальная военная операция — время особой ответственности и сплоченности для республики и всей страны.

«Наш президент сформулировал главное: сейчас очень многое зависит от единства фронта и тыла, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Республика живет этим же принципом», — подчеркнул он.

Фото: соцсети Андрея НАЗАРОВА.