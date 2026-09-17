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Общество
17 Сентября , 13:05

Андрей Назаров напомнил, что уже шесть лет возглавляет кабмин Башкирии

Шесть лет назад, 17 сентября, республиканский парламент утвердил Назарова в должности премьер-министра правительства региона.

Андрей Назаров напомнил, что уже шесть лет возглавляет кабмин БашкирииАндрей Назаров напомнил, что уже шесть лет возглавляет кабмин Башкирии
Андрей Назаров напомнил, что уже шесть лет возглавляет кабмин Башкирии

О годовщине назначения Андрей Назаров написал в соцсетях. Он отметил, в частности, что в команду Радия Хабирова пришел еще раньше — за год до избрания премьер-министра был первым вице-премьером и исполняющим обязанности главы кабмина.

«У нас изначально были амбициозные цели и даже мечты, — добавил Назаров. — Часть из них постепенно становится реальностью, над другими мы работаем. Это были семь насыщенных лет, особенно важных для нашей страны и для всего мира. Время больших перемен и решений, пандемии ковида и новых вызовов, которое еще предстоит в полной мере осмыслить. И я ни разу не усомнился в том, что Башкортостан — это не просто место на карте, а дом, за который болит душа и ради которого хочется работать каждый день».

В числе значимых проектов, реализованных в Башкирии за эти годы, Назаров назвал инвест-сабантуй «Зауралье», Международную неделю бизнеса, программы возведения жилья и расселения аварийного фонда, строительство межвузовского кампуса.

«И это заслуга всей команды — управленцев, врачей, учителей, строителей, рабочих, предпринимателей: каждого, кто любит республику и работает на ее благо, — написал Андрей Назаров. — Проделанной работой я горжусь».

В своем посте глава республиканского кабмина также отметил, что специальная военная операция — время особой ответственности и сплоченности для республики и всей страны.

«Наш президент сформулировал главное: сейчас очень многое зависит от единства фронта и тыла, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Республика живет этим же принципом», — подчеркнул он.

Фото: соцсети Андрея НАЗАРОВА.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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