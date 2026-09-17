Александр Кобыскан: Башкортостан — активная площадка законотворчества в России

Александр Кобыскан отметил:

«То, что Государственное Собрание Башкортостана вышло в лидеры среди региональных парламентов по числу внесенных в Госдуму законопроектов, — это показатель того, что политическая система республики достигла высокой степени зрелости. Ведь за каждой такой инициативой нередко стоит конкретная проблема, с которой люди сталкивались на муниципальном уровне. И превращение этих локальных запросов в правовые акты федерального масштаба — процесс, требующий и квалификации, и стратегического видения».

По мнению эксперта, такой результат стал возможен благодаря удачному симбиозу: с одной стороны, в республике сильна юридическая школа, с другой — накоплен управленческий опыт, позволяющий выстраивать рабочий диалог с федеральным центром. В итоге Башкортостан предлагает готовые юридические проекты, которые затем могут быть востребованы всей страной.

«Особенно показательно, что повестка этих инициатив чутко резонировала с общенациональными вызовами — от антиковидных мер до поддержки участников СВО и их семей. Это красноречиво свидетельствует о гибкости и ответственности региональной власти, — подчеркнул Александр Кобыскан. — Сегодня Башкортостан фактически превратился в одну из активных площадок российского законотворчества, а региональный опыт ложится в основу федеральных норм. И это, безусловно, укрепляет статус самой республики».

С октября 2021 года башкирские парламентарии внесли в Государственную Думу 55 новых законопроектов. Еще 12 инициатив перешли на рассмотрение из предыдущих созывов. Всего в статистике учтено 67 законопроектов: шесть приняты, восемь находятся на рассмотрении, 43 отклонены, еще шесть отозваны инициаторами.

Для сравнения: Брянская областная дума, занявшая второе место, внесла 41 законопроект. Законодательное собрание Санкт-Петербурга, расположившееся на третьем месте, — 39. Таким образом, Курултай Башкортостана опережает ближайшего участника рейтинга на 14 новых инициатив.

Фото: пресс-служба Госсобрания-Курултая РБ.