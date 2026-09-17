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Общество
17 Сентября , 05:44

Александр Кобыскан: Башкортостан — активная площадка законотворчества в России

Газета «Ведомости» опубликовала анализ законодательной активности региональных парламентов в Государственной Думе VIII созыва. По данным Системы обеспечения законодательной деятельности, Госсобрание – Курултай Башкирии заняло первое место среди законодательных органов субъектов России по числу внесенных законопроектов. Лидерство регионального парламента прокомментировал Александр Кобыскан, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», член Общественной палаты РБ.

Александр Кобыскан: Башкортостан — активная площадка законотворчества в РоссииАлександр Кобыскан: Башкортостан — активная площадка законотворчества в России
Александр Кобыскан: Башкортостан — активная площадка законотворчества в России

Александр Кобыскан отметил:

«То, что Государственное Собрание Башкортостана вышло в лидеры среди региональных парламентов по числу внесенных в Госдуму законопроектов, — это показатель того, что политическая система республики достигла высокой степени зрелости. Ведь за каждой такой инициативой нередко стоит конкретная проблема, с которой люди сталкивались на муниципальном уровне. И превращение этих локальных запросов в правовые акты федерального масштаба — процесс, требующий и квалификации, и стратегического видения».

По мнению эксперта, такой результат стал возможен благодаря удачному симбиозу: с одной стороны, в республике сильна юридическая школа, с другой — накоплен управленческий опыт, позволяющий выстраивать рабочий диалог с федеральным центром. В итоге Башкортостан предлагает готовые юридические проекты, которые затем могут быть востребованы всей страной.

«Особенно показательно, что повестка этих инициатив чутко резонировала с общенациональными вызовами — от антиковидных мер до поддержки участников СВО и их семей. Это красноречиво свидетельствует о гибкости и ответственности региональной власти, — подчеркнул Александр Кобыскан. — Сегодня Башкортостан фактически превратился в одну из активных площадок российского законотворчества, а региональный опыт ложится в основу федеральных норм. И это, безусловно, укрепляет статус самой республики».

С октября 2021 года башкирские парламентарии внесли в Государственную Думу 55 новых законопроектов. Еще 12 инициатив перешли на рассмотрение из предыдущих созывов. Всего в статистике учтено 67 законопроектов: шесть приняты, восемь находятся на рассмотрении, 43 отклонены, еще шесть отозваны инициаторами.

Для сравнения: Брянская областная дума, занявшая второе место, внесла 41 законопроект. Законодательное собрание Санкт-Петербурга, расположившееся на третьем месте, — 39. Таким образом, Курултай Башкортостана опережает ближайшего участника рейтинга на 14 новых инициатив.

Фото: пресс-служба Госсобрания-Курултая РБ. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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