Журналисты и блогеры Башкирии приглашаются к участию в конкурсе «СМИротворец»

Журналисты и блогеры республики могут принять участие во всероссийском конкурсе «СМИротворец». Конкурс проводится в рамках Года единства народов России и посвящен межнациональным и этноконфессиональным отношениям.

Как сообщили в оргкомитете мероприятия, в этом году в конкурсе семь номинаций: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (аудиоформаты), «Детские и молодежные СМИ» и «Единство народов». Отдельно награждают блогеров — для них предусмотрена специальная номинация «Блоги».

Принимаются работы, опубликованные с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года. Подать заявку можно до 20 сентября на сайте конкурса.

Победителей объявят в ноябре в Москве.

Фото: оргкомитет конкурса.