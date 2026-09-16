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Общество
16 Сентября , 09:12

Журналисты и блогеры Башкирии приглашаются к участию в конкурсе «СМИротворец»

Принимаются работы на XVIII Всероссийский конкурс «СМИротворец».

Журналисты и блогеры Башкирии приглашаются к участию в конкурсе «СМИротворец»Журналисты и блогеры Башкирии приглашаются к участию в конкурсе «СМИротворец»
Журналисты и блогеры Башкирии приглашаются к участию в конкурсе «СМИротворец»

Журналисты и блогеры республики могут принять участие во всероссийском конкурсе «СМИротворец». Конкурс проводится в рамках Года единства народов России и посвящен межнациональным и этноконфессиональным отношениям.

Как сообщили в оргкомитете мероприятия, в этом году в конкурсе семь номинаций: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (аудиоформаты), «Детские и молодежные СМИ» и «Единство народов». Отдельно награждают блогеров — для них предусмотрена специальная номинация «Блоги».

Принимаются работы, опубликованные с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года. Подать заявку можно до 20 сентября на сайте конкурса.

Победителей объявят в ноябре в Москве.

Фото: оргкомитет конкурса.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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