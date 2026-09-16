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Общество
16 Сентября , 05:20

В Уфе наградили лауреатов премии «ТЭФИ-Капитал»

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров рассказал о вручении в Уфе всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Капитал» на своей странице в соцсетях.

В Уфе наградили лауреатов премии «ТЭФИ-Капитал»В Уфе наградили лауреатов премии «ТЭФИ-Капитал»
В Уфе наградили лауреатов премии «ТЭФИ-Капитал»

В этом году на конкурс поступило более 200 работ из 41 города страны. Такая конкуренция становится серьезной профессиональной школой для журналистов, освещающих экономическую тематику, отметил премьер-министр. При создании премии главной задачей было показать через реальные истории, как развивается российский бизнес, чем живут предприниматели и какой вклад они вносят в экономику страны — создают рабочие места, платят налоги и берут на себя часть функций государства. Поэтому журналистам важно не просто рассказывать о бизнесе, а помогать людям понимать его значение, подчеркнул он.

«Отдельно рад за журналистов Башкортостана. Спасибо вам за талант и профессионализм. Для Башкортостана это большая честь. Всем финалистам желаю, чтобы премия дала вам новые идеи, встречи и желание делать еще более сильные материалы», — написал Андрей Назаров и поблагодарил директора Академии Российского телевидения Этери Михайловну Левиеву «за то, что эта премия развивается и уже не первый год собирает сильнейших телевизионщиков страны именно в Уфе».

Фото: аккаунт Андрея НАЗАРОВА ВКонтакте

Автор:Жанна МИРОНОВА
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