В Башкирии пройдёт телемарафон «Всё для Победы»

20 сентября три телеканала — БСТ, «Башкортостан 24» и «Вся Уфа» — объединят усилия для телемарафона «Все для Победы».

В рамках телемарафона состоятся встречи с волонтерами, прямые включения из волонтерских штабов, сообщили в оргкомитете мероприятия. Особое внимание будет уделено тем, кто лично выезжал в зону СВО. Среди них — врачи, артисты, режиссеры, депутаты, ученые, историки. Также в эфире расскажут о семьях защитников Отечества.

Не останутся без внимания и юные волонтеры. Зрители узнают о детях, которые собирают средства и передают их бойцам на передовой. Трогательные истории о старшем поколении также станут важной частью эфира. Будут подготовлены сюжеты о бабушках, организовавших у себя дома волонтерские штабы, и о том, как для этих целей был построен новый дом, как символ заботы и единства.

Наконец, в эфире прозвучат песни, посвященные современным защитникам Родины, а также мелодии времен Великой Отечественной войны. Именно они подчеркивают преемственность подвига и силу национального духа.

Фото: оргкомитет телемарафона.