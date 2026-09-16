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Общество
16 Сентября , 16:33

Радий Хабиров пригласил школьника из Кумертау в свой рабочий кабинет

Сегодня, 16 сентября, в Доме Республики глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с юным исполнителем башкирских песен в жанре оҙон көй Анваром Вахитовым из Кумертау.

Радий Хабиров пригласил школьника из Кумертау в свой рабочий кабинетРадий Хабиров пригласил школьника из Кумертау в свой рабочий кабинет
Радий Хабиров пригласил школьника из Кумертау в свой рабочий кабинет

Руководитель региона пригласил подростка в гости во время общения в июне с участниками Всероссийской детской фольклориады, напомнила пресс-служба главы Башкирии.

На встречу 12-летний Анвар Вахитов приехал со своей мамой — Айгуль Явдатовной, которая работает в гимназии заместителем директора по воспитательной работе. Она рассказала, что музыкальные способности у сына проявились в пять лет. Раскрыть талант мальчика помогла педагог, заслуженный работник культуры республики Ямиля Рамазанова, которая и привила любовь к народной песне.

В копилке достижений подростка — участие и десятки побед в мероприятиях разного масштаба, в том числе в республиканском телевизионном конкурсе «Сулпылар – 2022», Всероссийском фестивале детского и юношеского творчества «Золотой сапсан». А в сентябре Анвар поступил в местную детскую музыкальную школу и учится играть на курае. Также изучает арабский язык, увлекается футболом.

Глава Башкортостана провёл экскурсию по рабочему пространству — показал свой кабинет, залы для встреч и совещаний. Радий Хабиров пожелал школьнику удачи в учёбе и новых творческих успехов.

— Талантливый мальчик мне очень понравился. Он представлял нашу республику на фольклориаде, — сказал руководитель региона после встречи. — Мне хочется, чтобы такие хорошие дети приходили сюда, готов проводить экскурсии и рассказывать им о своей работе. Потому что каждый наш поступок должен нести в себе пользу. Вот он приедет домой и скажет, что тоже хочет идти вперёд и добиваться лучшего. Мы здесь им даём только хорошие смыслы.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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