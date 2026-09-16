Премия «Создатели» ждёт лучших представителей креативных индустрий Башкирии

«Идея премии "Создатели" появилась при разработке мер поддержки креативной индустрии. Мы решили ежегодно подводить итоги и чествовать лучших представителей творческих профессий. Надеюсь, это станет доброй традицией. Башкортостан богат талантами, которые известны не только в республике и России, но и за рубежом. Наши музыкальные произведения, IT-продукты, кино и анимация, проекты урбанистов завоевывают престижные международные награды. Нам есть кем и чем гордиться», — отметил глава республики Радий Хабиров.

Заявки принимаются по десяти номинациям: «Креативный проект/продукт», «Культурный код», «Креативное событие года», «Креативная территория», «Креативный предприниматель», «Креативный наставник», «Креативный цифровой проект», «Креативный социальный проект», «Креативная точка притяжения» и «Креативный локальный бренд».

Подать заявку можно на официальном сайте министерства предпринимательства и туризма РБ и на странице премии. Форма для заполнения доступна по этой ссылке.

Оценивать работы будет экспертное жюри, состоящее из профессионалов федерального и регионального уровней. Победителей объявят на торжественной церемонии с участием главы РБ Радия Хабирова.

Напомним, премия «Создатели» была учреждена в 2025 году по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова. Организатором выступает министерство предпринимательства и туризма РБ в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На первую премию поступило более 400 заявок со всей республики. Награды вручались по 10 номинациям и двум специальным. Церемонию посетили более 700 гостей.

Фото: организаторы премии.