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Общество
16 Сентября , 07:17

Премия «Создатели» ждёт лучших представителей креативных индустрий Башкирии

До 30 сентября представители креативных индустрий республики могут подать заявку на главную региональную награду — премию «Создатели».

Премия «Создатели» ждёт лучших представителей креативных индустрий БашкирииПремия «Создатели» ждёт лучших представителей креативных индустрий Башкирии
Премия «Создатели» ждёт лучших представителей креативных индустрий Башкирии

«Идея премии "Создатели" появилась при разработке мер поддержки креативной индустрии. Мы решили ежегодно подводить итоги и чествовать лучших представителей творческих профессий. Надеюсь, это станет доброй традицией. Башкортостан богат талантами, которые известны не только в республике и России, но и за рубежом. Наши музыкальные произведения, IT-продукты, кино и анимация, проекты урбанистов завоевывают престижные международные награды. Нам есть кем и чем гордиться», — отметил глава республики Радий Хабиров.

Заявки принимаются по десяти номинациям: «Креативный проект/продукт», «Культурный код», «Креативное событие года», «Креативная территория», «Креативный предприниматель», «Креативный наставник», «Креативный цифровой проект», «Креативный социальный проект», «Креативная точка притяжения» и «Креативный локальный бренд».

Подать заявку можно на официальном сайте министерства предпринимательства и туризма РБ и на странице премии. Форма для заполнения доступна по этой ссылке.

Оценивать работы будет экспертное жюри, состоящее из профессионалов федерального и регионального уровней. Победителей объявят на торжественной церемонии с участием главы РБ Радия Хабирова.

Напомним, премия «Создатели» была учреждена в 2025 году по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова. Организатором выступает министерство предпринимательства и туризма РБ в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На первую премию поступило более 400 заявок со всей республики. Награды вручались по 10 номинациям и двум специальным. Церемонию посетили более 700 гостей.

Фото: организаторы премии.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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