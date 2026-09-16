Общественная палата Башкирии провела встречи с жителями трёх районов республики

Главной темой встречи в селе Киргиз-Мияки стало благоустройство общественных территорий.

Особое внимание уделено поддержке семей участников СВО. Члены муниципальной палаты распределились по селам для выявления нужд каждой семьи и организации отправки гуманитарных посылок бойцам.

В этом году местные общественники продолжили ежегодный мониторинг состояния обелисков и мемориалов Великой Отечественной войны, а также провели мониторинг питания в школьных столовых, состояния детских и спортивных площадок. Выявленные поломки оформлены актами, которые переданы в администрацию. Также Олеся Шеметова провела мониторинг представленности продуктов местного производства в магазинах.

В селе Бураево состоялась презентация проекта — победителя конкурса Фонда грантов главы РБ «Вместе лепим — вместе растем». С октября 2026 года воспитанники центра реабилитации «Солнечный лучик» начнут обучение керамике. Итогом станет новогодняя выставка-ярмарка.

В городе Бирске прошла уникальная акция «Из Бирска с любовью», благодаря которой десятки писем со словами благодарности отправились в зону СВО.

— Наши поездки показывают главное: гражданское общество в Башкирии работает не ради отчетов. Мы видим реальную синергию НКО, бизнеса и администрации. Люди приходят со своими идеями, Ресурсный центр общественных проектов помогает их упаковать в проекты, а республика и страна дает ресурсы через Фонд грантов Главы РБ, Фонд президентских грантов и др. Отдельная гордость — то, как муниципалитеты обеспечивают себя продуктами питания собственного производства,— отметила Олеся Шеметова.

Предложения жителей будут оформлены в виде официальных обращений в профильные министерства и ведомства республики.

Фото: Общественная палата РБ