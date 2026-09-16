+7 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
16 Сентября , 05:45

Объявлены победители третьего конкурса грантов главы Башкирии для НКО

В третьем конкурсе грантов главы республики на развитие институтов гражданского общества и реализацию социально значимых проектов в 2026 году победила 41 НКО.

Объявлены победители третьего конкурса грантов главы Башкирии для НКООбъявлены победители третьего конкурса грантов главы Башкирии для НКО
Объявлены победители третьего конкурса грантов главы Башкирии для НКО

На конкурс поступило 210 заявок. Победители  — из разных районов республики: 26 проектов — из Уфы, по три — из Стерлитамака и Чишминского района, еще по одному — из Сибая, Нефтекамска, Октябрьского, Ишимбайского, Иглинского, Миякинского, Гафурийского, Нуримановского и Белебеевского районов.

Это финальный конкурс Фонда в 2026 году. За год проведено пять конкурсов для некоммерческих организаций, получили 880 заявок и поддержали 159 проектов. При этом 57 организаций — это больше трети всех победителей — получили грант впервые.

— Все проекты направлены на конкретную поддержку жителей республики, и мы уверены, что их реализация принесет ощутимые результаты. Благодарим всех участников конкурсов за активную гражданскую позицию и ждем новые заявки в 2027 году, — отметила генеральный директор Фонда грантов главы Башкортостана Люция Сайфуллина.

Восемь организаций впервые получили грант Фонда, а три из них участвовали в конкурсе в первый раз и сразу победили.

Наиболее популярными направлениями конкурса стали «Наука, образование и просвещение» (9 проектов); «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан» и «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» (по 8 проектов); «Сохранение исторической памяти» и «Культура и искусство» (по 4 проекта).

Конкурс проводился при софинансировании Фонда президентских грантов. Реализация проектов победителей начнется не ранее 1 ноября 2026 года.

 Фото: сайт Фонда грантов главы РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru