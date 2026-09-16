Объявлены победители третьего конкурса грантов главы Башкирии для НКО

На конкурс поступило 210 заявок. Победители — из разных районов республики: 26 проектов — из Уфы, по три — из Стерлитамака и Чишминского района, еще по одному — из Сибая, Нефтекамска, Октябрьского, Ишимбайского, Иглинского, Миякинского, Гафурийского, Нуримановского и Белебеевского районов.

Это финальный конкурс Фонда в 2026 году. За год проведено пять конкурсов для некоммерческих организаций, получили 880 заявок и поддержали 159 проектов. При этом 57 организаций — это больше трети всех победителей — получили грант впервые.

— Все проекты направлены на конкретную поддержку жителей республики, и мы уверены, что их реализация принесет ощутимые результаты. Благодарим всех участников конкурсов за активную гражданскую позицию и ждем новые заявки в 2027 году, — отметила генеральный директор Фонда грантов главы Башкортостана Люция Сайфуллина.

Восемь организаций впервые получили грант Фонда, а три из них участвовали в конкурсе в первый раз и сразу победили.

Наиболее популярными направлениями конкурса стали «Наука, образование и просвещение» (9 проектов); «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан» и «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» (по 8 проектов); «Сохранение исторической памяти» и «Культура и искусство» (по 4 проекта).

Конкурс проводился при софинансировании Фонда президентских грантов. Реализация проектов победителей начнется не ранее 1 ноября 2026 года.

Фото: сайт Фонда грантов главы РБ