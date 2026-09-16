Байкер-экстремал из Уфы вошёл в десятку лучших атлетов на телешоу «Титаны»

На телеканале ТНТ стартовал новый сезон шоу «Титаны». В числе участников — уроженцы Уфы — фотомодель Елизавета Миняева и эндуро-райдер (мотоциклист, специализирующийся на езде по бездорожью) Ильдар Балагутдинов. Всего за звание сильнейшего Титана и денежный приз в размере десяти миллионов рублей претендуют 111 атлетов со всей страны.

Первым задание сезона стало испытание на выносливость — «Бесконечное восхождение». Участникам предстояло совершить как можно больше восхождений по наклонной конструкции под углом 30 градусов, успевая нажать кнопку на линии финиша и вернуться к старту до следующего звукового сигнала. Интервал между сигналами постепенно сокращался с 50 до 20 секунд, практически не давая возможности восстановиться после подъема. 111 атлетов были разделены на три группы и распределены по дорожкам для прохождения.

Ильдар Балагутдинов был в числе первопроходцев, оказавшись в первой группе спортсменов. Выходя в зону испытаний, он не смог сдержать эмоций: «Спирает дыхание и накрывают эмоции. Такая доза адреналина завораживает».

Попробовать себя в роли альпиниста во второй группе атлетов предстояло и нашей землячке Елизавете Миняевой. Девушка отлично справилась с заданием, превозмогая усталость. Показав хороший результат, девушка оставила попытки взбираться до звукового сигнала за 30 и 20 секунд.

По итогам первого испытания Ильдар Балагутдинов вошел в первую десятку лучших атлетов. Елизавета Миняева также прошла в следующий этап.

Фото предоставлены телеканалом ТНТ.