В Башкирии спортивной школе присвоили имя Константина Толкачёва

Как сообщает пресс-служба Госсобрания РБ, решение принято администрацией Янаульского района республики во исполнение указа главы РБ от 30 июня 2026 года «Об увековечении памяти Константина Борисовича Толкачева».

Нормативным документом предполагается комплекс мер по увековечению памяти выдающегося государственного деятеля. Помимо присвоения имени К. Б. Толкачева янаульской спортшколе «Юность», в Указ вошли наименование улицы в Уфе, установка памятника, мемориальной доски на здании парламента, съемка документального фильма, проведение научно-практической конференции, учреждение премии «За вклад в развитие законодательства и парламентаризма» и другие мероприятия.

Константин Толкачев ушел из жизни 4 мая 2026 года на 74-м году жизни после продолжительной болезни. С 1999 года он 27 лет возглавлял Госсобрание – Курултай РБ. Янаульский район входил в избирательный округ, который Константин Толкачев представлял в парламенте. За эти годы во многом благодаря его поддержке район преобразился – в том числе здесь появилась спортивная школа «Юность», которая теперь носит имя К.Б. Толкачева.

Фото: пресс-служба администрации Янаульского района.