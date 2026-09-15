В Башкирии рассказали, какие действия на участке ведут на скамью подсудимых

Как подчеркнул юрист Мурат Абдеев, главная угроза порядку на выборах сегодня исходит не от масштабных нарушений, а от поведения отдельных личностей — чаще всего молодых людей, которые действуют по чужой указке или поддавшись внезапному импульсу. Где заканчивается «шутка» и начинается тюрьма, он рассказал в беседе с ИА «Башинформ».

— Люди думают, что порча бюллетеней — это максимум штраф, на самом деле это опасное заблуждение. Этим активно пользуются мошенники, убеждая молодежь совершить мелкую пакость ради лайков или выдуманного долга — якобы уголовная ответственность за такой «невинный» проступок не грозит. Однако список нарушений, которые ведут к судимости и ложатся несмываемым пятном на вашу биографию, гораздо шире, чем кажется обычному человеку, — предупредил правозащитник.

К таким преступлениям могут отнести умышленную порчу чужих бюллетеней (обливание зеленкой, другим красящим веществом, их уничтожение), поджог бюллетеней или урны для голосования, повреждение урны для голосования или иного имущества комиссии с целью помешать голосованию, иное умышленное воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан во время работы избирательной комиссии.

Подобные действия квалифицируются как воспрепятствование осуществлению избирательных прав в соответствии со статьей 141 УК РФ и влекут за собой штраф от 100 000 до 300 000 рублей, исправительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Юрист напомнил: во время президентских выборов 2024 года телефонные мошенники убедили 20-летнюю москвичку вылить зеленку в урну якобы для спасения родственников от долгов. Суд приговорил ее к году лишения свободы в колонии-поселении. В Бирске 21-летняя девушка попыталась залить в ящик с бюллетенями зеленку и была поймана за руку. В итоге на нее завели уголовное дело и приговорили к 400 часам обязательных работ.

Мурат Абдеев отметил и такой важный нюанс: закон четко разделяет преступление против государства и мелкое хулиганство. К административным правонарушениям относится: нахождение на избирательном участке в состоянии опьянения, распитие спиртных напитков, курение; нецензурные выражения, нарушение общественного порядка; ведение агитации в день голосования на территории участка; создание помех работе избирательной комиссии или процессу голосования, в том числе распространение недостоверной информации об инцидентах на участке.

На такие нарушения, пояснил юрист, в тюрьму не посадят, но оштрафуют на довольно чувствительную сумму. Каждое подобное нарушение разбирается отдельно по своей норме закона, но главное их отличие — отсутствие намерения помешать проголосовать другим людям.

Как правило, телефонные и интернет-мошенники целенаправленно выбирают своей мишенью молодежь. Схема всегда одинакова: злоумышленник звонит подростку или студенту, представляется сотрудником ФСБ или Центробанка, сообщает о взломе Госуслуг или кредите, оформленном на родителей, и предлагает «легкий способ спасти ситуацию». От жертвы требуется зайти на участок, незаметно достать баллончик с краской или жидкость и нажать на клапан. За это обещают перевести крупную сумму денег.

Разумеется, никаких денег жертва не получает, а получает исключительно проблемы с законом. Заказчик остается в стороне, исполнитель идет под суд.

Всем избирателям юристы рекомендуют:

Держите дистанцию. Если видите подозрительного человека возле урны, прячущего что-то в рукавах или карманах, сразу же сообщите об этом наблюдателю или члену комиссии.

Не верьте провокациям. Любые призывы «украсить» выборы, проверить прочность пластика урны зажигалкой или устроить перформанс — это прямая дорога на скамью подсудимых. Организаторы таких акций никогда не придут в суд вместе с вами.

Проверяйте информацию. Если вам пишут в мессенджере о нарушениях на вашем участке, требующих немедленного вмешательства, сделайте скриншот и покажите его председателю комиссии или полицейскому. Не паникуйте!

Помните о последствиях. Выборы пройдут, а последствия одной необдуманной выходки испортят вам всю жизнь. Помните, что ваше будущее дороже одной минуты сомнительной славы или чужого преступного приказа.

Фото: ТИК Белорецкого района.