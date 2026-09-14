Жители Башкирии предпочли оформлять недвижимость онлайн

Это на 14 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 95 процентов заявлений поступило в электронном формате. Для сравнения, в прошлом году доля цифровых заявлений составляла 91 процент.

К бытовой недвижимости относятся квартиры, комнаты, жилые и садовые дома, гаражи, хозпостройки и земельные участки, на которых они расположены.

— Положительная динамика — результат нашей системной работы. Возможности дистанционного формата постоянно расширяются. С 1 июля 2026 года при регистрации прав стала доступна идентификация через Единую биометрическую систему. Подтвердить личность можно с помощью лица и голоса, а документы подписать электронной подписью, — отметила замруководителя Управления Росреестра по РБ Марина Мартынова.