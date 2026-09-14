В Уфе ветерану СВО передали автомобиль с ручным управлением

Ключи от автомобиля получил Азамат Шамбазов из Кармаскалинского района. Их вручили главный федеральный инспектор по РБ аппарата полномочного представителя президента в ПФО Александр Окатьев и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ Гульнур Кульсарина.

Это 19-й автомобиль, врученный в республике ветеранам СВО.

«Я живу в Улукулево, а работаю в райцентре. До этого меня на работу ежедневно возил отец, а сейчас я смогу не беспокоить его. Мечтаю поездить по нашей прекрасной республике и увидеть все ее красоты», — отметил Азамат Шамбазов.

Контракт с минобороны Азамат Шамбазов подписал в октябре 2023 года. В апреле 2024 года во время разгрузки боекомплекта группа попала под минометный обстрел. Получив тяжелое ранение, боец оказал себе первую помощь и прополз на руках более ста метров. Товарищи эвакуировали его в госпиталь, но в результате ранения он лишился обеих ног. Вернувшись домой, стал работать в военном комиссариате Кармаскалинского и Архангельского районов. Азамат Фаилович — кавалер ордена Мужества.

Еще одному ветерану, члену команды «Булат» Ивану Литвинюку из Уфы вручены комплект для занятий следж-хоккеем и экипировка. Для участника спецоперации из Бакалинского района Рузиля Шаехова передана коляска повышенной проходимости.

Кроме того, ряд сотрудников частных военных компаний получил удостоверения ветеранов боевых действий.