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Общество
14 Сентября , 09:52

Радий Хабиров встретился с послом Йемена

Башкирию посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Йеменской Республики в России Ахмед Салем Аль-Вахейши.

Радий Хабиров встретился с послом ЙеменаРадий Хабиров встретился с послом Йемена
Радий Хабиров встретился с послом Йемена

Радий Хабиров принял в Доме республики посла Йемена в Росии Ахмеда Салема Аль-Вахейши, сообщает пресс-служба руководителя региона. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества и развития новых направлений взаимодействия.

— Сегодня между нашими государствами поддерживается конструктивный диалог, в особенности в области науки, образования, культуры, — сказал глава Башкирии. — Постепенно восстанавливается и торгово-экономическое сотрудничество.

Радий Хабиров отметил серьезные компетенции региона в нефтегазовой сфере, машиностроении, сельском хозяйстве и высоко оценил потенциал взаимодействия в этих отраслях.

Еще одно перспективное направление — сотрудничество в научно-образовательной сфере. Так, в прошлом учебном году в башкирских университетах обучалось 40 студентов из Йемена.

Руководитель региона рассказал о формировании современной инфраструктуры высшего образования, в частности, строительстве в Уфе Межвузовского студенческого кампуса, где будут проживать и иностранные студенты. Радий Хабиров пригласил зарубежную делегацию принять участие в церемонии открытия масштабного объекта.

В свою очередь, зарубежный гость выразил уверенность в том, что встреча в Уфе в Год единства народов России будет способствовать гармоничным отношениям, придаст импульс взаимодействию с Башкирией в различных областях.

Также посол Йемена выступил с инициативами подготовить положения будущего соглашения о развитии сотрудничества с регионом, а также придать двум городам Башкирии и Йемена статус побратимов.

Радий Хабиров поддержал предложения и поручил министерству внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона проработать эти темы.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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