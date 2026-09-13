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Общество
13 Сентября , 12:03

Радий Хабиров поделился фотографией своего питомца

Снимок с собакой он разместил на своих страницах в соцсетях.

Радий Хабиров поделился фотографией своего питомцаРадий Хабиров поделился фотографией своего питомца
Радий Хабиров поделился фотографией своего питомца

Фотографию домашнего любимца глава региона сопроводил кратким описанием. «Растет!», — написал Радий Хабиров.

Автор:Артур СМОЛОВ
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