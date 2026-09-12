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Общество
12 Сентября , 06:05

В Башкирии студенты создали антидроновый зонт

В рамках реализации проекта «СВОя среда» студенты УГНТУ под руководством Светланы Туразяновой прошли мастер-класс по подготовке к эксплуатации антидронового зонта.

В Башкирии студенты создали антидроновый зонтВ Башкирии студенты создали антидроновый зонт
В Башкирии студенты создали антидроновый зонт

В общей сложности еще десять человек приобщились к теме волонтерской помощи участникам СВО и получили практические навыки.

Партнер проекта – волонтерский штаб «Добровольцы тыла «По зову Сердца Уфа», который действует на базе уфимской мечети «Ляля-Тюльпан» и помогает участникам специальной военной операции. Добровольцы закупили и передали для мастер-класса материал под «осеннюю листву». А также каркас зонта. Его волонтеры предварительно собрали, покрасили и обшили по специальной технологии. Взаимодействие между ними и студентами, которое началось в прошлом учебном году, успешно продолжается.

«К сожалению, все волонтерские штабы страдают от нехватки рук. Поэтому, если кто-то желает внести свой посильный вклад в дело победы, пусть обращается в близлежащие штабы. Или приходит к нам на проект «СВОя среда», – призвала к действию всех неравнодушных член Общественной палаты РБ Светлана Туразянова.

Фото: ОП РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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