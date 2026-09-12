Радий Хабиров: Мы не оставим детей с ОВЗ наедине с трудностями

По словам автора поста, осенью традиционно проводится слет для особенных мальчишек. Мероприятие называется «Территория героев», потому что каждый из его участников – настоящий герой. Ребятам приходится преодолевать трудности, с которыми не каждый взрослый в состоянии справиться.

«Но эти дети находят в себе силы учиться, развиваться, улыбаться – и радовать своих мам и пап. Очень их за это уважаю», – отметил глава региона.

На слет со всей Башкирии приехали 132 мальчика в возрасте от 6 до 14 лет. Для них провели различные мастер-классы, организовали интересные встречи, уроки безопасности, патриотические и спортивные мероприятия. Цель всего этого – чтобы ребята получили максимум пользы и хороших эмоций.

«Всем родителям особенных детей хочу еще раз сказать – мы не оставим вас наедине с трудностями. Поможем и во всем поддержим. Спасибо вам за заботу о ваших ребятах, за веру и любовь. И отдельная благодарность всем, кто помогает нам проводить такие праздники для маленьких принцесс и маленьких героев. Вы помогаете делать этот мир лучше. Всем мира и добра!» – пишет Радий Хабиров.

Фото: пресс-службы главы РБ.