+13 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Общество
12 Сентября , 13:55

Глава Башкирии принял участие в слёте «Территория героев 2026»

Руководитель региона Радий Хабиров посетил парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в Чишминском районе, где сегодня, 12 сентября, состоялся патриотический слет «Территория героев 2026». 

Глава Башкирии принял участие в слёте «Территория героев 2026»Глава Башкирии принял участие в слёте «Территория героев 2026»
Глава Башкирии принял участие в слёте «Территория героев 2026»

На мероприятие приехали 132 ребенка с ограниченными возможностями здоровья с родителями, из них 44 дети участников СВО. Для них организовали различные мастер-классы, игру «Ликвидация» в страйкбол-тире, ознакомили с выставкой Поискового движения России и экспозицией Музея боевой Славы. Кинологи продемонстрировали работу с собаками-терапевтами.

Представители Ассоциации ветеранов СВО ответили на вопросы ребят. К примеру, какая техника сейчас используется российскими военными. Вместе с главой республики участники слета осмотрели выставку пожарной и спасательной техники, сообщает Башинформ.

Ребятам постарше педагоги Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий рассказали, каким профессиям они смогут обучиться, если захотят поступить в это учебное заведение.

Фото: Азат МУХАМЕДЬЯНОВ. 

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru