Глава Башкирии принял участие в слёте «Территория героев 2026»

На мероприятие приехали 132 ребенка с ограниченными возможностями здоровья с родителями, из них 44 дети участников СВО. Для них организовали различные мастер-классы, игру «Ликвидация» в страйкбол-тире, ознакомили с выставкой Поискового движения России и экспозицией Музея боевой Славы. Кинологи продемонстрировали работу с собаками-терапевтами.

Представители Ассоциации ветеранов СВО ответили на вопросы ребят. К примеру, какая техника сейчас используется российскими военными. Вместе с главой республики участники слета осмотрели выставку пожарной и спасательной техники, сообщает Башинформ.

Ребятам постарше педагоги Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий рассказали, каким профессиям они смогут обучиться, если захотят поступить в это учебное заведение.

Фото: Азат МУХАМЕДЬЯНОВ.