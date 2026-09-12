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Общество
12 Сентября , 13:35

КСП подтвердила: в мэрии Уфы неправомерно использовали служебный транспорт

Контрольно-счетная палата Уфы по итогам проведенной проверки подтвердила факты доставки судей Верховного суда Башкирии на выходные в Татарстан машинами из гаража столичной мэрии. Проверку инициировал председатель Горсовета Уфы Марат Васимов.

КСП подтвердила: в мэрии Уфы неправомерно использовали служебный транспортКСП подтвердила: в мэрии Уфы неправомерно использовали служебный транспорт
КСП подтвердила: в мэрии Уфы неправомерно использовали служебный транспорт

Проверка соблюдения порядка командирования работников администрации и обоснованности возмещения командировочных расходов при использовании муниципального транспорта в служебных целях выявила неправомерное расходование бюджетных средств в 136 случаях на общую сумму более 3,3 млн рублей, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источники.

Выборочная проверка расходования бюджетных средств на командировочные расходы при использовании транспорта в служебных целях выявила 23 случая неправомерного использования бюджетных средств на общую сумму 661,6 тыс. рублей. Эти средства подлежат возвращению в городской бюджет.

По словам водителей, эти командировки осуществлялись вне рамок деятельности администрации: муниципальный автотранспорт использовался для перевозки посторонних лиц, в том числе судей Верховного суда Республики Башкортостан, доставки подарков, цветов, продуктов питания в Татарстан, Самарскую область, Москву и другие регионы.

При этом для поездок в Казань часто использовался автомобиль Hyundai Staria, который ранее Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» безвозмездно передал в собственность города в целях реализации проекта «Поддержка мобилизованных жителей Уфы».

«Фактически автомобиль использовался как дежурный и для командировок, не связанных с полномочиями администрации, без установления конкретной цели и без подтверждения служебной необходимости, а также для перевозки третьих лиц, в том числе судей Верховного суда РБ», отмечается в документе, составленном по результатам проверки.

Фото: пресс-служба администрации Уфы.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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