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Общество
10 Сентября , 05:36

В Башкирии общественники проверили избирательные участки на доступность

9 сентября члены Общественного штаба по наблюдению за выборами в Башкирии приступили к мониторингу текущего состояния помещений для голосования, степени их готовности к проведению выборов, доступности для избирателей.

В Башкирии общественники проверили избирательные участки на доступностьВ Башкирии общественники проверили избирательные участки на доступность
В Башкирии общественники проверили избирательные участки на доступность

Руководитель штаба и председатель Общественной палаты Башкортостана Энже Ахмадуллина посетила УИК в селе Шингак-Куль Чишминского района, член штаба Артур Гильманов посетил три УИКа в Белорецком районе.  

«Избирательный участок №3350, расположенный в сельском доме культуры, готов к выборам. Есть санузлы, вода в помещениях, тепло в здании, но единственное наше пожелание — сделать ярче освещение так как на текущий момент оно тускловато. Члены УИК обещали исправить этот момент», — отметила Энже Ахмадуллина.

«УИКи практически готовы к приему избирателей, соблюдены все нормы законодательства и безопасности на участках. Даны дополнительные рекомендации по подготовке участков к приему избирателей с ограниченными возможностями здоровья»,  — прокомментировал Артур Гильманов.

Фото: Общественная палата РБ.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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