В Уфе открылся новый корпус исламского колледжа «Галия»

Техническое открытие здания состоялось еще в апреле, однако полноценное обучение для студентов очного отделения начнется 10 сентября.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Руслан Карамышев, муфтий Духовного управления мусульман РБ Айнур Биргалин и заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева.

«Хочется верить, что этот корпус станет настоящим домом для всех, кто приходит сюда за знаниями. Пусть каждый учебный день будет наполнен смыслом, а атмосфера внутри поможет сосредоточиться на главном», — подчеркнул Рустем Хамитов.