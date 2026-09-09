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Общество
9 Сентября , 10:40

В Уфе открылся новый корпус исламского колледжа «Галия»

Колледж станет центром подготовки имамов и преподавателей исламских дисциплин, сообщил в соцсетях глава администрации Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.

Рустем Хамитов ВК.Рустем Хамитов ВК.
Фото:Рустем Хамитов ВК.

Техническое открытие здания состоялось еще в апреле, однако полноценное обучение для студентов очного отделения начнется 10 сентября.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Руслан Карамышев, муфтий Духовного управления мусульман РБ Айнур Биргалин и заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева.

«Хочется верить, что этот корпус станет настоящим домом для всех, кто приходит сюда за знаниями. Пусть каждый учебный день будет наполнен смыслом, а атмосфера внутри поможет сосредоточиться на главном», — подчеркнул Рустем Хамитов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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