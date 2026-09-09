В Башкирии усилили борьбу с лесными пожарами

Три пожара — в Абзелиловском, Зилаирском, Зианчуринском районах — локализованы. В Белорецком районе работу огнеборцев осложняет гористая местность. Угрозы населенным пунктам нет.

На помощь пожарным в районы, где горят леса, направлены аэромобильная группировка из Уфы в составе 40 человек и семи единиц техники, проинформировали в пресс-службе МЧС Башкортостана. Силами беспилотной авиации МЧС России ведется мониторинг лесопожарной обстановки с высоты. Ситуация находится на контроле экстренных служб.

В Мелеузовском, Кугарчинском, Хайбуллинском, Зилаирском, Абзелиловском, Буздякском, Зианчуринском и Учалинском районах введен особый противопожарный режим.

В 13 районах прогнозируется четвертый класс пожароопасности, в Хайбуллинском районе — самый высокий, пятый. В ведомстве призывают граждан быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Фото: МЧС РБ.