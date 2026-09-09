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Общество
9 Сентября , 12:02

В Башкирии усилили борьбу с лесными пожарами

На территории региона в настоящее время действуют четыре очага лесных пожаров.

В Башкирии усилили борьбу с лесными пожарамиВ Башкирии усилили борьбу с лесными пожарами
В Башкирии усилили борьбу с лесными пожарами

Три пожара — в Абзелиловском, Зилаирском, Зианчуринском районах — локализованы. В Белорецком районе работу огнеборцев осложняет гористая местность. Угрозы населенным пунктам нет.

На помощь пожарным в районы, где горят леса, направлены аэромобильная группировка из Уфы в составе 40 человек и семи единиц техники, проинформировали в пресс-службе МЧС Башкортостана. Силами беспилотной авиации МЧС России ведется мониторинг лесопожарной обстановки с высоты. Ситуация находится на контроле экстренных служб.

В Мелеузовском, Кугарчинском, Хайбуллинском, Зилаирском, Абзелиловском, Буздякском, Зианчуринском и Учалинском районах введен особый противопожарный режим.

В 13 районах прогнозируется четвертый класс пожароопасности, в Хайбуллинском районе — самый высокий, пятый. В ведомстве призывают граждан быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Фото: МЧС РБ.

В Башкирии усилили борьбу с лесными пожарами
В Башкирии усилили борьбу с лесными пожарами
В Башкирии усилили борьбу с лесными пожарами
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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