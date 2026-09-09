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Общество
9 Сентября , 10:56

В Башкирии помощь социальных участковых получили почти 6 тысяч человек

Социальные участковые сформировали индивидуальные программы предоставления соцуслуг для 5,8 тысячи пожилых граждан и инвалидов, в том числе для 478 участников СВО и членов их семей, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.
Фото:Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.

Уникальная модель помощи жителям была запущена в республике в 2022 году.

— Социальные участковые определяют, какие виды услуг нужны человеку, объем и периодичность оказания помощи. С начала года через их руки прошли более 31 тысячи жителей, специалисты провели 7 тысяч обследований жилищных условий для определения нуждаемости в социальных услугах, — отметила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ольга Кабанова.

Специалисты выезжают на дом к тем, кто может нуждаться в социальных услугах. Особое внимание уделяется семьям участников СВО, пожилым родственникам бойцов.

Служба социальных участковых есть во всех городах и районах. Она выступает связующим звеном между человеком и органами власти, помогая решать локальные проблемы и информируя людей о мерах поддержки, подчеркнули в ведомстве.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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