В Башкирии помощь социальных участковых получили почти 6 тысяч человек

Уникальная модель помощи жителям была запущена в республике в 2022 году.

— Социальные участковые определяют, какие виды услуг нужны человеку, объем и периодичность оказания помощи. С начала года через их руки прошли более 31 тысячи жителей, специалисты провели 7 тысяч обследований жилищных условий для определения нуждаемости в социальных услугах, — отметила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ольга Кабанова.

Специалисты выезжают на дом к тем, кто может нуждаться в социальных услугах. Особое внимание уделяется семьям участников СВО, пожилым родственникам бойцов.

Служба социальных участковых есть во всех городах и районах. Она выступает связующим звеном между человеком и органами власти, помогая решать локальные проблемы и информируя людей о мерах поддержки, подчеркнули в ведомстве.