+14 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Общество
9 Сентября , 11:21

Президент Абхазии побывал в ЦУРе Башкирии

Гостя познакомили с информационными ресурсами, связанными с обращениями жителей и управленческой аналитикой, сообщает пресс-служба правительства.

Правительство РБ.Правительство РБ.
Фото:Правительство РБ.

Как отметил премьер-министр республики Андрей Назаров, в ЦУРе работают прикомандированные сотрудники республиканских ведомств. Это позволяет быстро согласовывать решения и находить выходы из сложных ситуаций.

Обратную связь жители получают в течение двух часов. Еженедельный срез обращений позволяет видеть, какие темы беспокоят население. Информация рассматривается на заседаниях правительства и совещаниях с главами муниципалитетов.

— Например, какая-то тема начинает фонить. Мы должны предусмотреть это в бюджете на следующий год. Это может быть, например, поликлиника либо дорога к СНТ. На глобальное решение у нас есть два-четыре года. Часто это не устраивает жителей, поэтому нужно реагировать гораздо быстрее. С ЦУРом мы действуем на опережение, — подчеркнул Андрей Назаров.

За каждым муниципалитетом и тематикой закреплены кураторы. При поступлении обращения они определяют зону ответственности ведомства или муниципалитета, ставят ему задачу и контролируют исполнение.

— Реагировать на просьбы, пожелания граждан — это самое главное, это поддержка людей. Мы со своей стороны тоже начали вводить систему, которая несколько похожа на ЦУР. Но вижу, что у вас и практики, и компетенции намного выше. Мы только начинаем учиться этому, а вы выстроили эту модель, — отметил Бадра Гунба.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru