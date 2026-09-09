Президент Абхазии побывал в ЦУРе Башкирии

Как отметил премьер-министр республики Андрей Назаров, в ЦУРе работают прикомандированные сотрудники республиканских ведомств. Это позволяет быстро согласовывать решения и находить выходы из сложных ситуаций.

Обратную связь жители получают в течение двух часов. Еженедельный срез обращений позволяет видеть, какие темы беспокоят население. Информация рассматривается на заседаниях правительства и совещаниях с главами муниципалитетов.

— Например, какая-то тема начинает фонить. Мы должны предусмотреть это в бюджете на следующий год. Это может быть, например, поликлиника либо дорога к СНТ. На глобальное решение у нас есть два-четыре года. Часто это не устраивает жителей, поэтому нужно реагировать гораздо быстрее. С ЦУРом мы действуем на опережение, — подчеркнул Андрей Назаров.

За каждым муниципалитетом и тематикой закреплены кураторы. При поступлении обращения они определяют зону ответственности ведомства или муниципалитета, ставят ему задачу и контролируют исполнение.

— Реагировать на просьбы, пожелания граждан — это самое главное, это поддержка людей. Мы со своей стороны тоже начали вводить систему, которая несколько похожа на ЦУР. Но вижу, что у вас и практики, и компетенции намного выше. Мы только начинаем учиться этому, а вы выстроили эту модель, — отметил Бадра Гунба.