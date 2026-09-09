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Общество
9 Сентября , 17:39

Полиция Уфимского района разыскивает без вести пропавшую 14-летнюю девочку

Александра Голинская проживает на территории Уфимского района в Зубовском сельсовете, в СНТ «За здоровый отдых». Она вышла из дома 7 сентября и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

Полиция Уфимского района разыскивает без вести пропавшую 14-летнюю девочкуПолиция Уфимского района разыскивает без вести пропавшую 14-летнюю девочку
Полиция Уфимского района разыскивает без вести пропавшую 14-летнюю девочку

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что о возможном местонахождении пропавшей может знать один из ее знакомых, личность которого в настоящее время устанавливается.

Если вы узнали этого молодого человека по фотографии (см. ниже) или обладаете информацией о месте нахождения Александры, просим немедленно связаться с полицией: дежурная часть отдела МВД России по Уфимскому району: 279-49-34, 8-999-741-12-15 (круглосуточно), отдел уголовного розыска: 279-26-90, телефон доверия МВД: 279-32-92.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД по Башкирии.

Полиция Уфимского района разыскивает без вести пропавшую 14-летнюю девочку
Полиция Уфимского района разыскивает без вести пропавшую 14-летнюю девочку
Полиция Уфимского района разыскивает без вести пропавшую 14-летнюю девочку
Автор:Надежда РОМАНОВА
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