Полиция Уфимского района разыскивает без вести пропавшую 14-летнюю девочку

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что о возможном местонахождении пропавшей может знать один из ее знакомых, личность которого в настоящее время устанавливается.

Если вы узнали этого молодого человека по фотографии (см. ниже) или обладаете информацией о месте нахождения Александры, просим немедленно связаться с полицией: дежурная часть отдела МВД России по Уфимскому району: 279-49-34, 8-999-741-12-15 (круглосуточно), отдел уголовного розыска: 279-26-90, телефон доверия МВД: 279-32-92.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД по Башкирии.