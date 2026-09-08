В Башкирии 22 тысячи льготников будут получать набор соцуслуг по-новому

Подать заявление можно до 1 октября. Новая форма получения набора начнет действовать с 1 января 2027 года.

Всего в республике 354 тысячи федеральных льготников. Это граждане с инвалидностью, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной, ветераны боевых действий, «чернобыльцы» и другие категории.

Сейчас 38 процентов льготников получают набор социальных услуг в натуральной форме. Речь идет об обеспечении лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным питанием для детей с инвалидностью, путевках в санаторий и проезде на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. При этом 62 процента льготников выбрали денежный эквивалент услуг.

Стоимость набора составляет 1 825,25 рубля в месяц, из них 1 405,85 рубля предусмотрено на лекарственное обеспечение, 217,48 рубля — на санаторно-курортное лечение, 201,92 рубля — на проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Льготник может изменить формат получения набора соцуслуг или его части, подав заявление. Это можно сделать через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Соцфонда.