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Общество
7 Сентября , 09:21

В Башкирии завершается ремонт 14 дорог, ведущих к 55 СНТ

В 2026 году в Башкирии ремонтируют 14 подъездных дорог общей протяженностью 17,5 километров, ведущих к 55 садовым товариществам. Как сообщила министр транспорта РБ Любовь Минакова, на сегодня завершены работы на пяти объектах общей протяженностью более 4 километров в Уфе, Нефтекамске, Иглинском и Кушнаренковском районах.

В Башкирии завершается ремонт 14 дорог, ведущих к 55 СНТВ Башкирии завершается ремонт 14 дорог, ведущих к 55 СНТ
В Башкирии завершается ремонт 14 дорог, ведущих к 55 СНТ

Оставшиеся 9 объектов (13,5 км) находятся в разной степени готовности. Наибольшая готовность — 90% — в Стерлитамакском районе, где ремонтируют дорогу к четырем СНТ протяженностью 1,4 километра. Полностью завершить работы здесь планируют до 10 сентября.

В Кармаскалинском районе готовность дороги к 11 СНТ протяженностью около 4 километров составляет 60%, завершить планируют к 10 октября. В Чишминском районе ремонтируют сразу три объекта (2,8 км) с готовностью 50% — дороги планируют сдать к 20 сентября. Еще одну дорогу к СНТ «Росинка» (1,5 км) в этом же районе планируют завершить к 1 октября.

В Уфе продолжается ремонт подъездной дороги к 8 садовым товариществам протяженностью 1,5 километра (готовность 45%), работы завершат к 30 октября. В Иглинском районе на дороге к СНТ «Южный бор» (1 км) готовность — 40%, работы планируют закончить к 12 октября.

В Уфимском районе начаты подготовительные работы на дороге к 10 СНТ протяженностью около километра — здесь ведется вырубка лесных насаждений, после чего приступят к отсыпке и устройству щебеночного покрытия. Завершить работы планируют к 6 октября.

Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, рисков по выполнению всего запланированного объема работ нет. Все объекты будут сданы в установленные сроки.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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