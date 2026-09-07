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Общество
7 Сентября , 06:34

В Башкирии предлагают 2 тысячи вакансий с жильём и другими преференциями

На платформе «Работа России» дополнительный социальный пакет предлагают около 500 предприятий, сообщили в республиканском центре занятости населения.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Всего таких вакансий более 2 тысяч. Каждая из них предусматривает зарплату от 70 тысяч рублей. Но в борьбе за квалифицированные кадры компании не только закрывают базовые потребности сотрудников, но и дополнительно поддерживают их.

Соцпакет, как правило, предполагает предоставление служебного жилья или компенсацию аренды, ДМС для лечения сотрудника и членов его семьи, оплату проезда или корпоративный транспорт, обучение и повышение квалификации, ряд других преференций.

Речь идет о предприятиях машиностроения, энергетики, пищевой промышленности, организациях здравоохранения, которые остро нуждаются в кадрах.

К примеру, Уфимское агрегатное производственное объединение (УАПО) предоставляет трансфер по Уфе, комнату в профилактории или частичную компенсацию аренды жилья. По окончании испытательного срока работникам открывают социальную карту с лимитом 24 тысячи рублей в год, которые можно тратить на проезд, питание, медицину или спорт. Отработав год, сотрудник получает компенсацию процентов по ипотеке до 15 тысяч рублей в месяц. Дополнительно предусмотрены подъемные для демобилизованных и надбавка за выслугу от 8 процентов через год.

Белебеевский завод «Автокомплект» обеспечивает сотрудникам проезд корпоративным транспортом и обучение в собственном учебном центре. НефАЗ предлагает путевки в детские лагеря, скидки на культурно-массовые мероприятия, фитнес и бассейн, фитнес-зал на территории завода, юридическую помощь, подарки и праздники для детей сотрудников. «Башкирэнерго» предоставляет полис ДМС, включающий лечение и отдых в санатории, оплачивает обучение и повышение квалификации.

Расширяют льготы в целях привлечения кадров и медицинские учреждения. В пример можно привести республиканскую клиническую инфекционную больницу: для молодых специалистов здесь предусмотрена доплата 5 процентов, за помощь пациентам с ковидом — 25 процентов и дополнительный двухнедельный отпуск. Стимулирующая выплата в 5 процентов в течение первых трех лет действует и в Чишминской ЦРБ.

— Соцпакеты становятся стандартом для привлечения сотрудников. Компании все чаще предлагают не отдельные бонусы, а комплексную поддержку — от предоставления жилья и медицинского обслуживания до программ профессионального развития и заботы о семье. Наша задача — помогать работодателям и соискателям находить друг друга: мы содействуем занятости через переобучение, индивидуальное сопровождение и создание площадок для диалога, — отметил директор Кадрового центра «Работа России» РБ Ридан Ахьямов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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