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Общество
6 Сентября , 10:26

Жителя Башкирии за неуплату алиментов приговорили к обязательным работам

Приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины вынес Чишминский районный суд, сообщили в прокуратуре РБ.

Надежда ТЮНЕВА.Надежда ТЮНЕВА.
Фото:Надежда ТЮНЕВА.

Обвиняемый признан виновным по статье «неуплата без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей».

По решению суда мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание сына и дочери. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности и наказании в виде обязательных работ, отец детей не навещал, материальную помощь не оказывал.

Общая сумма задолженности составила 1,5 млн рублей. Подсудимый частично признал вину в совершении преступления.

Суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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