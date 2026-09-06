Жителя Башкирии за неуплату алиментов приговорили к обязательным работам

Обвиняемый признан виновным по статье «неуплата без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей».

По решению суда мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание сына и дочери. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности и наказании в виде обязательных работ, отец детей не навещал, материальную помощь не оказывал.

Общая сумма задолженности составила 1,5 млн рублей. Подсудимый частично признал вину в совершении преступления.

Суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.