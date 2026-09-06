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Общество
6 Сентября , 08:25

Житель Башкирии при покупке автомобиля нарвался на мошенников

44-летний житель Агидели, пытаясь приобрести машину через интернет, потерял 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

МВД по РБ.МВД по РБ.
Фото:МВД по РБ.

В одном из мессенджеров мужчина увидел рекламу о продаже автомобилей из-за рубежа. Он связался с менеджером, и тот сообщил ему, что сначала нужно оплатить утилизационный сбор — 1,4 млн рублей. Потерпевший перевел незнакомцу деньги, после чего «представители компании» перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

МВД призывает граждан быть осторожнее при онлайн-покупках на крупную сумму. Мошенники активно используют фейковые сайты-однодневки и группы в мессенджерах, требуя оплату за услуги и гарантии.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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