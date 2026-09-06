Житель Башкирии при покупке автомобиля нарвался на мошенников

В одном из мессенджеров мужчина увидел рекламу о продаже автомобилей из-за рубежа. Он связался с менеджером, и тот сообщил ему, что сначала нужно оплатить утилизационный сбор — 1,4 млн рублей. Потерпевший перевел незнакомцу деньги, после чего «представители компании» перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

МВД призывает граждан быть осторожнее при онлайн-покупках на крупную сумму. Мошенники активно используют фейковые сайты-однодневки и группы в мессенджерах, требуя оплату за услуги и гарантии.