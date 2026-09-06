В Башкирии выявили нарушения при реконструкции Дома культуры

В феврале 2024 года по соглашению между профильным ведомством и районной администрацией муниципальному учреждению была предоставлена субсидия в размере 10 млн рублей.

Получатель поддержки нарушил условия договора и не выполнил цели программы. Реконструкция здания Дома культуры в деревне Азикеево не была своевременно завершена, а средства в размере почти 700 тыс. рублей не были возвращены в муниципалитет.

По инициативе прокуратуры директор Дома культуры привлечен к административной ответственности по статье «нарушение условий предоставления субсидий». Законность постановления подтвердил своим решением Белокатайский межрайонный суд.