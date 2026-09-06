+23 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Общество
6 Сентября , 11:03

В Башкирии выявили нарушения при реконструкции Дома культуры

Проверка исполнения бюджетного законодательства проведена в Мечетлинском районе, сообщили в прокуратуре РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

В феврале 2024 года по соглашению между профильным ведомством и районной администрацией муниципальному учреждению была предоставлена субсидия в размере 10 млн рублей.

Получатель поддержки нарушил условия договора и не выполнил цели программы. Реконструкция здания Дома культуры в деревне Азикеево не была своевременно завершена, а средства в размере почти 700 тыс. рублей не были возвращены в муниципалитет.

По инициативе прокуратуры директор Дома культуры привлечен к административной ответственности по статье «нарушение условий предоставления субсидий». Законность постановления подтвердил своим решением Белокатайский межрайонный суд.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru