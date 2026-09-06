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Общество
6 Сентября , 07:35

В Башкирии группа туристов заблудилась на горе Малиновой

В беду попали туристы из Сибая и Магнитогорска, сообщил председатель госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Госкомитет по ЧС РБ.Госкомитет по ЧС РБ.
Фото:Госкомитет по ЧС РБ.

Четверо взрослых и трое детей совершали восхождение на гору Малиновая в Белорецком районе. Спускаясь обратно, участники группы заблудились. Найти дорогу самостоятельно они не смогли и обратились за помощью в экстренные службы.

Спасатели госкомитета по ЧС, получив от туристов координаты, определили их местоположение и вывели группу с горы. На всем протяжении спасательной операции с туристами поддерживалась связь. Никто не пострадал.

Тем, кто потерялся в горах, спасатели рекомендуют не искать дорогу самостоятельно: так можно уйти далеко от безопасного маршрута. Обращайтесь за помощью по номеру 112. Вам помогут сориентироваться и подскажут, как действовать до прибытия помощи.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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