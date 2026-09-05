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Общество
5 Сентября , 13:53

Глава Башкирии посетил обновлённые места отдыха в Стерлитамаке

В Стерлитамаке продолжают развивать общественные пространства. Сегодня, 5 сентября, глава Башкортостана Радий Хабиров посетил обновлённые места отдыха горожан, которые благоустроили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Глава Башкирии посетил обновлённые места отдыха в СтерлитамакеГлава Башкирии посетил обновлённые места отдыха в Стерлитамаке
Глава Башкирии посетил обновлённые места отдыха в Стерлитамаке

Руководитель региона ознакомился с обновлённым парком имени Кирова, который ведёт свою историю с 1932 года. Его разбили на месте бывшего Собора Казанской иконы Божией Матери. В прошлом году при поддержке меценатов в память об утраченной святыне возвели часовню, в основание которой заложили кирпичи из фундамента разрушенного храма. 

В рамках проекта благоустройства в парке обновили пешеходные дорожки, обустроили зоны для досуга и активного отдыха, установили светомузыкальный фонтан и уличное освещение. На территории также разместили площадки для занятий спортом со скалодромом, теннисными столами и тренажёрами для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Во время посещения парка глава республики поздравил молодожёнов — специалиста «Башкирской содовой компании» Георгия Герасимова и медсестру Наталью Макарову — с созданием новой семьи и пожелал счастливой совместной жизни, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Ещё один объект благоустройства — пешеходная зона на улице Комсомольской от парка имени Кирова до Русского драматического театра. Здесь обновили брусчатку, установили новое освещение и систему видеонаблюдения, а также выполнили озеленение. Таким образом, благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в историческом центре Стерлитамака появилось объединённое общественное пространство.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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