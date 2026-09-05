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Общество
5 Сентября , 08:53

Ещё в одном районе Башкирии открыли центр поддержки участников СВО

Центр поддержки участников СВО и их семей открылся в административном здании на улице Ленина села Ермекеево Ермекеевского района.

Ещё в одном районе Башкирии открыли центр поддержки участников СВОЕщё в одном районе Башкирии открыли центр поддержки участников СВО
Ещё в одном районе Башкирии открыли центр поддержки участников СВО

В центре есть кабинет социального координатора, где будут проходить индивидуальные консультации, кабинет для консультаций специалистов (психолога, юриста, сотрудников МФЦ). Предусмотрели и комфортный зал ожидания с информационным стендом и телевизором. Есть и вместительный зал для проведения встреч и больших мероприятий. Помещения оборудованы для маломобильных граждан.

В церемонии открытии приняли участие глава администрации Ермекеевского района Рустам Алимгафаров, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан Гульнур Кульсарина, ветераны, члены семей участников СВО, волонтеры и почетные гости, сообщает информационный отдел районной администрации.

«Наша задача — чтобы каждый защитник и каждая семья чувствовали: они не одни. Их помнят, ценят, о них заботятся. Эта поддержка будет постоянной — и сегодня, и после нашей общей победы», — отметил Рустам Алимгафаров.

Фото: Энже ШАФИКОВА.

Ещё в одном районе Башкирии открыли центр поддержки участников СВО
Ещё в одном районе Башкирии открыли центр поддержки участников СВО
Ещё в одном районе Башкирии открыли центр поддержки участников СВО
Автор:Надежда РОМАНОВА
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