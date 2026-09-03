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Общество
3 Сентября , 12:30

В Уфе профсоюз помог коллеге, пострадавшей от атаки БПЛА

Республиканский  профсоюз работников здравоохранения Башкирии оказал помощь коллеге — лаборанту Института медицины труда и экологии человека.

В Уфе профсоюз помог коллеге, пострадавшей от атаки БПЛАВ Уфе профсоюз помог коллеге, пострадавшей от атаки БПЛА
В Уфе профсоюз помог коллеге, пострадавшей от атаки БПЛА

Квартира Лилии Самиевой пострадала в результате атаки беспилотника на жилой дом на улице Гафури в Уфе в апреле этого года.

 «Выражаю искреннюю признательность профкому и рескому профсоюза за финансовую помощь, оперативное содействие и неоценимую моральную поддержку», — написала пострадавшая в соцсетях.

Программа оказания помощи членам профсоюза, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, действует в Республиканском профсоюзе работников здравоохранения уже более 20 лет. Поддержка предоставляется пострадавшим от пожаров и несчастных случаев, а также столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями. Только с начала этого года помощь получили 11 членов профсоюза.

Фото: Республиканский профсоюз работников здравоохранения

Автор:Жанна МИРОНОВА
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