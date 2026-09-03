В Уфе профсоюз помог коллеге, пострадавшей от атаки БПЛА

Квартира Лилии Самиевой пострадала в результате атаки беспилотника на жилой дом на улице Гафури в Уфе в апреле этого года.

«Выражаю искреннюю признательность профкому и рескому профсоюза за финансовую помощь, оперативное содействие и неоценимую моральную поддержку», — написала пострадавшая в соцсетях.

Программа оказания помощи членам профсоюза, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, действует в Республиканском профсоюзе работников здравоохранения уже более 20 лет. Поддержка предоставляется пострадавшим от пожаров и несчастных случаев, а также столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями. Только с начала этого года помощь получили 11 членов профсоюза.

Фото: Республиканский профсоюз работников здравоохранения