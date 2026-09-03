В шести муниципалитетах Башкирии построят дома для переселенцев

«Цифры уже приличные — 170 тысяч «квадратов» с 2019 года, почти 13 тысяч человек переехали в благоустроенные квартиры. План даже перекрыли на четверть. Сейчас второй этап в разгаре. Всего предстоит расселить 19 домов в десяти муниципалитетах. Две тысячи «квадратов» уже расселили, 51 семья с ключами. В Дюртюлинском, Кугарчинском и Чишминском районах полностью закрыли вопрос. В шести — стройка идет», — отметил в соцсетях премьер-министр Андрей Назаров.

На третьем этапе, в 2026 — 2027 годах, планируется расселить 33 дома в 11 муниципалитетах. В Нефтекамске, Белорецке, Ишимбайском районе и Белебее новоселья ждут более 800 человек.

«Главам муниципалитетов — контракты на жилье и выплаты возмещений не тянуть. Крайний срок — 1 октября. Дольше нельзя — за каждым днем люди стоят», — подчеркнул премьер-министр.