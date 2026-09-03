В Башкирии самозанятые получили первые выплаты по больничным

Уфимцы присоединились к программе добровольного социального страхования в январе нынешнего года. В течение шести месяцев, начиная с февраля, они платили страховые взносы.

Всего право на пособие по больничному в республике с августа приобрели 48 самозанятых, в сентябре к ним добавились еще 27 человек.

Эксперимент по добровольному страхованию самозанятых стартовал в начале года. Чтобы стать ее участником, нужно зарегистрироваться в качестве застрахованного лица по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Это можно сделать в приложении «Мой налог», на портале госуслуг или в клиентской службе Соцфонда.

Взносы самозанятые начинают платить со следующего месяца после регистрации. Размер страховой суммы они выбирают сами — 35 или 50 тысяч рублей. Чем выше сумма, тем больше будут выплаты при наступлении страхового случая.

При страховой сумме 35 тысяч рублей ежемесячный платеж составляет 1 344 рубля, за год он составит 16 128 рублей. При страховой сумме 50 тысяч рублей платеж составит 1 920 рублей и 23 040 рублей соответственно.

Право на пособие возникает через шесть месяцев после уплаты годового взноса или при непрерывной уплате ежемесячных взносов в течение того же срока.

При расчете пособия учитываются период уплаты взносов и трудовой стаж. Например, самозанятому со стажем восемь лет, выбравшему страховую сумму 50 тысяч рублей и болевшему 15 дней, начислят пособие по больничному в размере 16 935,45 рубля.

Добавим, что в программу не входят выплаты в связи с материнством.