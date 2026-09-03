Социальные проекты из Башкирии высоко оценили на федеральном форуме

На форуме «Сильные идеи для нового времени», который состоялся в Нижнем Новгороде, представили социальные инициативы со всех регионов страны. Три проекта из Башкирии вошли в сотню лучших, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Первый проект — «Маршрут построен» — связан с сопровождением трудоустройства выпускников педагогических специальностей среднего профессионального образования. Его задача — повысить долю выпускников, которые работают по полученной профессии, с нынешних 40-45 процентов до не менее 70 процентов к концу 2026 года. Для этого предлагают объединить работу всех участников процесса и эффективнее использовать цифровые инструменты.

Вторая инициатива — «Стандарт сестринского поста» — помогает перераспределить часть задач между врачами и медсестрами. Проект позволяет сократить нагрузку на терапевтов и высвободить время для пациентов, которым требуется более углубленное наблюдение.

Третья инициатива — «Организация стоматологической помощи детям с ОВЗ». Ее суть: лечение проводится под наркозом с участием анестезиологов-реаниматологов и детских стоматологов; за один визит ребенку выполняют весь необходимый объем стоматологической помощи.

— Высокая оценка инициатив Башкортостана показывает, что в республике умеют находить эффективные решения для конкретных задач, — прокомментировал первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ, пресс-служба правительства РБ.