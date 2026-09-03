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Общество
3 Сентября , 12:15

Социальные проекты из Башкирии высоко оценили на федеральном форуме

Три идеи из республики вошли в топ-100 лучших проектов форума «Сильные идеи для нового времени».

Социальные проекты из Башкирии высоко оценили на федеральном форумеСоциальные проекты из Башкирии высоко оценили на федеральном форуме
Социальные проекты из Башкирии высоко оценили на федеральном форуме

На форуме «Сильные идеи для нового времени», который состоялся в Нижнем Новгороде, представили социальные инициативы со всех регионов страны. Три проекта из Башкирии вошли в сотню лучших, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Первый проект — «Маршрут построен» — связан с сопровождением трудоустройства выпускников педагогических специальностей среднего профессионального образования. Его задача — повысить долю выпускников, которые работают по полученной профессии, с нынешних 40-45 процентов до не менее 70 процентов к концу 2026 года. Для этого предлагают объединить работу всех участников процесса и эффективнее использовать цифровые инструменты.

Вторая инициатива — «Стандарт сестринского поста» — помогает перераспределить часть задач между врачами и медсестрами. Проект позволяет сократить нагрузку на терапевтов и высвободить время для пациентов, которым требуется более углубленное наблюдение.

Третья инициатива — «Организация стоматологической помощи детям с ОВЗ». Ее суть: лечение проводится под наркозом с участием анестезиологов-реаниматологов и детских стоматологов; за один визит ребенку выполняют весь необходимый объем стоматологической помощи.

— Высокая оценка инициатив Башкортостана показывает, что в республике умеют находить эффективные решения для конкретных задач, — прокомментировал первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

 Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ, пресс-служба правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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