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Общество
2 Сентября , 11:27

В Башкирии в санаториях побывали 10 тысяч участников СВО и членов их семей

Отдохнуть и поправить свое здоровье бойцы и их родственники смогли в 15 санаторно-курортных учреждениях республики.  

В Башкирии в санаториях побывали 10 тысяч участников СВО и членов их семейВ Башкирии в санаториях побывали 10 тысяч участников СВО и членов их семей
В Башкирии в санаториях побывали 10 тысяч участников СВО и членов их семей

В Башкирии ведется целенаправленная системная работа по оздоровлению военнослужащих, которые участвовали в спецоперации, а также их близких. По данным на начало сентября, санаторно-курортное лечение на территории республики уже прошли 10 тысяч человек. Около тысячи из них получили путевки в нынешнем году.

Им были предоставлены санатории с современной диагностической базой и широким профилем специализации. При этом каждый пациент получал индивидуальную программу реабилитации с учетом врачебных рекомендаций.

Свои услуги данной категории граждан предложили санатории «Янган-Тау», «Красноусольск», «Ассы», «Танып», «Юматово», «Якты-Куль», «Карагай», «Зеленая роща», «Радуга», «Бодрость», дома отдыха и профилактории, в том числе «Березки», «Энергетик», «Здравница Зауралья», «Ай» и другие.

Фото: сайт «Башкирский батальон».

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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