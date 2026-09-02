Радий Хабиров рассказал о результатах работы реабилитационного центра «Салют»

Уже порядка 14 тысяч ребят из всех городов и районов нашей республики получили помощь в центре. Сюда также приезжают из соседних Челябинской, Оренбургской областей и Татарстана.

— Мы собрали в «Салюте» очень сильную команду психологов, логопедов, дефектологов, врачей, инструкторов по адаптивным видам спорта и других специалистов по комплексной реабилитации. И стараемся поддерживать их высокий уровень. Только за последний год более 200 сотрудников прошли обучение в ведущих федеральных научных центрах. Это позволяет применять в работе самые передовые и эффективные методики реабилитации, — рассказал глава Башкортостана.

Радий Хабиров отметил, что отдельное внимание в центре уделяется инклюзивному спорту. На базе «Салюта» действует школа по плаванию для слепых и слабовидящих. Ребятам с инвалидностью помогают подготовиться к сдаче нормативов ГТО и успешно их выполнить.

— Это нужно не только для здоровья — спорт дает уверенность. А для таких детей это имеет огромное значение, — считает глава республики.

Еще одно важное направление деятельности в «Салюте» — работа с родителями.

— В этом году при поддержке нашего фонда грантов здесь стартовал образовательный курс «Ты можешь!». В проекте участвуют 175 мам, в рамках курса они получают практические инструменты для поддержки особенных детей. А нынешним летом в «Салюте» провели экспериментальную профильную лагерную смену — ребята укрепили здоровье, а заодно смогли потренировать навыки самостоятельности и общения. Поддержка особенных детей остается ключевой для нас задачей. И «Салют» — наш флагман в этой большой, системной работе, — отметил Радий Хабиров.

Фото: ВКонтакте Радия Хабирова.